La Nintendo Switch - modèle OLED a connu un bon lancement selon Doug Bowser

Dans un entretien avec le Washington Post, lisible ici, Doug Bowser, l'actuel président de Nintendo of America est revenu sur le lancement de la Nintendo Switch - Modèle OLED s'est très bien déroulé en tenant compte du contexte mondial actuel. Voici notre traduction de ses propos :

"Le mois d'octobre de cette année n'est que de 3% inférieur à ce qui a été vendu l'année dernière, une année qui je pense que nous pouvons tous en convenir, est un peu anormale en ce qui concerne les ventes globales de matériel. Nous pensons donc que c'est un bon début pour le modèle OLED . Nous pensons également qu'il s'agit d'un très bon indicateur de la performance à laquelle nous pouvons nous attendre alors que nous traversons la période des fêtes. "

De plus, Doug Bowser en a aussi profité pour déclarer que beaucoup des acheteurs de Nintendo Switch - Modèle OLED possédait déjà une Nintendo Switch et que cette Nintendo Switch supplémentaire était pour eux ou pour leurs familles. Nous devons donc nous attendre à de bons chiffres de ventes de consoles pour l'intégralité de l'année fiscale 2021 étant donné la confiance que communique le patron de Nintendo of America dans ses prévisions et notamment dans celles pour les fêtes à venir.

Enfin, Doug Bowser est aussi revenu dans cet article sur le superbe lancement de Metroid Dread qui se vendît à 854 000 exemplaires sur le seul mois d'octobre aux États Unis, de quoi rassurer avant la divulgation prochaine des chiffres définitifs du lancement de Metroid Dread.