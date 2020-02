La mise à jour de The Witcher 3 commence à être déployée

Rappelez-vous, il y a quelques temps on vous parlait d'une mise à jour pour The Witcher 3. Il semblerait que cette fameuse mise à jour, qui pour rappel est sensé optimiser le rendu graphique du jeu, déjà impressionnant pour une Nintendo Switch, en peaufinant notamment les feuillages et les jeux d'ombres commence à être téléchargeable.

C'est notamment le cas en Corée, où elle est déjà disponible. Alors, cette mise à jour tient-elle ses promesses ? Sur le site Ruliweb, un joueur coréen a partagé son ressenti sur la mise à jour, et ce qu'elle apporte. Ainsi, il semblerait qu'une nouvelle option nommée "Cloud Save" soit accessible depuis l'écran titre du jeu, option qui permettrait de transférer ses sauvegardes du jeu Nintendo Switch vers son PC. Cependant, nous n'avons pour l'instant aucune information du fonctionnement exact de cette option (si par exemple il faut à nouveau transférer sa sauvegarde vers la Switch par la suite où si on peut juste transférer sa sauvegarde du jeu PC vers sa Switch).

L'autre grosse nouveauté de la mise à jour semble être que on peut désormais bricoler quelques paramètres liés aux graphismes, comme le petit effet de flou qui était présent sur l'écran, qui peut désormais être supprimé afin de donner un aspect plus net aux textures. Nos connaissances en coréen sont malheureusement assez limités, il nous est donc impossible de traduire le contenu de l'image ci-dessous, mais on vous laisse tout de même le découvrir

Si la mise à jour de The Witcher 3 : Wild Hunt ne devrait plus tarder à arriver dans nos vertes contrées, le jeu est lui disponible à l'achat depuis le 15 octobre 2019 dans nos vertes contrées, avec ses deux extensions intégrées à la cartouche, Heart of Stone et Blood of Wine.

Source : Ruliweb