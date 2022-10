The Witcher Remake - Le RPG de 2007 de CD PROJEKT RED revient pour un remake sous Unreal Engine 5

N'étant à l'époque pas connaisseur des œuvres littéraires de Andrzej Sapkowski, beaucoup de joueurs ont découvert la licence "Le Sorceleur" via les jeux vidéo "The Witcher" de CD PROJEKT RED. Si comme votre serviteur vous avez démarré la série avec le troisième volet et que beaucoup d'éléments de l'intrigue vous ont échappés, et que vous ne souhaitez pas recommencer le jeu original piquant légèrement les yeux en 2022, une solution est entrain de voir le jour.

CD PROJEKT RED vient d'annoncer à l'occasion du 15ème anniversaire de la licence The Witcher qu'un remake du jeu original de 2007 était actuellement en préparation. Aperçu sous le nom de code "Canis Majoris" dans les derniers communiqués officiels du studio, nous apprenons ce jour que le titre est actuellement aux premiers stades de son développement chez le studio Fool's Theory, regroupant d'anciens développeurs de The Witcher 2 et The Witcher 3, le tout sous la supervision de CD PROJEKT RED. Le titre sera entre autre entièrement réalisé sous Unreal Engine 5.

Bien que nous n'ayons pas de date de sortie, ni de plateformes énoncées pour recevoir le jeu, il a peu de chance que le titre arrive un jour sur Nintendo Switch. Mais le troisième volet étant sorti sur la petite console hybride, qui sait, peut-être que ce remake sera de la partie sur la prochaine console de Nintendo, voire en version Cloud comme tous les titres tiers les plus gourmands à l'heure actuelle ?

