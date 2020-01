The Witcher 3 : Wild Hunt - Une grosse mise à jour en préparation

Petite prouesse technique signée Saber Interactive, Le portage de The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible sur Nintendo Switch depuis le 15 octobre 2019 . Intégrant dans une unique cartouche l'intégralité du titre mais aussi ses deux extensions Heart of stone et Blood of Wine, des concessions techniques ont dû être faites afin de faire tourner le jeu sur la console hybride.

Néanmoins, le studio ne se repose pas sur ses lauriers et compte bien nous offrir une nouvelle grosse mise à jour dans les prochains jours, avec à la clé de plusieurs améliorations techniques comme les jeux d'ombres et les feuillages.