Nintendo annonce la fin de Nintendo France et de Nintendo Benelux qui vont être absorbés par Nintendo of Europe

Nintendo vient d'annoncer une réorganisation de ses entreprises en Europe, annonçant la fin de Nintendo France et de Nintendo Benelux (qui réunit la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg) au profit de Nintendo of Europe SE. En juillet 2023, Nintendo France et Nintendo Benelux vont en effet être absorbés par Nintendo Europe. Un an plus tard, Nintendo Ibérica subira le même sort. Pour faire simple, au lieu d'avoir Nintendo France en France, nous aurons désormais une succursale de Nintendo Europe. L'idée avancée par Nintendo est d'améliorer l'efficacité en centralisant la prise de décision et en évitant les dispersions. A terme, Nintendo of Europe (NOE) deviendra Nintendo of Europe SE et sera le nouveau siège régional central en Europe. D'autres détails devraient être partagés prochainement. En attendant, retrouvez la traduction du communiqué publié par Nintendo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Objet de la réorganisation Nintendo possède des filiales dans plusieurs pays d'Europe et exerce ses activités de manière adaptée à chaque pays. Dans le but d'améliorer l'efficacité commerciale et d'accélérer la prise de décision en consolidant les fonctions au sein de Nintendo of Europe GmbH (ci-après « NOE »), les autres filiales en Europe seront fusionnées avec NOE. Au cours de la réorganisation, la forme sociale de NOE sera changée en Nintendo of Europe SE en tant que nouveau siège régional central en Europe. Aperçu de la réorganisation Nintendo procédera à une fusion par absorption dans laquelle notre filiale NOE sera la société survivante, et Nintendo France S.A.R.L (ci-après « NFR »), Nintendo Benelux B.V. (ci-après « NBX ») et Nintendo Ibérica, S.A. (ci-après « NIB »), qui sont également nos filiales, seront les sociétés disparues. La fusion de NFR et NBX est prévue pour juillet 2023, et la fusion de NIB est prévue pour août 2024. L'activité de ces trois sociétés fusionnées se poursuivra dans chacune des succursales nouvellement créées. De plus, Nintendo prévoit de changer le nom commercial de NOE en Nintendo of Europe AG en janvier 2024 et Nintendo d'Europe SE en août 2024.

Source : Nintendo