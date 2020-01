La cour fédérale invalide la condamnation de Nintendo à propos d'une violation de brevet concernant la Wiimote

C'est une histoire qui dure depuis des années et qui oppose Nintendo of America à iLife Technologies Inc qui prétend que Nintendo lui a dérobé des brevets relatifs au fonctionnement de la Wiimote. Reconnu coupable en août 2017 , Nintendo avait été condamné à verser plus de 10 millions de dollars à iLife Technologies Inc- une condamnation confirmée en appel quelques mois plus tard (voir détails ici). Aujourd'hui, on apprend dans un communiqué de presse que finalement la cour fédérale américaine vient d'invalider cette condamnation estimant que " iLife Technologies Inc. essayait de manière inadmissible de s'approprier le concept général de l'utilisation de capteurs pour détecter les mouvements ".

Par l’intermédiaire d'Ajay Singh, l'avocat général adjoint de Nintendo of America, s'est réjoui de la nouvelle assurant que la firme continuerait à innover et à défendre vigoureusement ses produits.