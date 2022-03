Nintendo Switch Online : l'application mobile se met à jour et ajoute la liste d'amis - Tous les détails

L'application, disponible sur Mobile, Nintendo Switch Online (app) qui vient s'ajouter à l'offre Nintendo Switch Online vient de recevoir une mise à jour et passe en version 2.0.0. Au menu des ajouts du jour, vos listes d'amis sont à l'honneur puisque celles-ci apparaîtront désormais dans l'application afin de, dès maintenant, pouvoir voir qui est en ligne et qui ne l'est pas (sur sa Nintendo Switch évidemment). De plus vous pourrez désormais copier plus facilement vos codes amis afin de les transmettre directement via téléphone. Les paramètres de votre liste d'amis sont eux aussi disponibles et vous pourrez ainsi choisir votre statut "En Ligne/Hors Ligne".

Rappelons encore une fois que cette mise à jour et l'application en elle-même sont totalement gratuites. Voici tous les détails :