L'application Nintendo Switch Online sur Mobile se met à jour et ajoute des widgets Splatoon 3 sur iOS 16

Si vous êtes un fervent utilisateur de l'application Mobile Nintendo Switch Online et de Splatoon 3, voilà une nouvelle qui pourrait vous faire plaisir. L'application vient en effet de passer en version 2.5.0 et d'ajouter de nouvelles possibilités pour voir la rotation des cartes dans Splatoon 3. Vous pourrez dès à présent afficher un widget sur votre écran de verrouillage pour les appareils tournants sous iOS 16, celui-ci vous permettra de voir sur quelles cartes les parties se déroulent et jusqu'à quand. Voici l'intégralité des nouveautés de cette version 2.5.0 :

Les widgets Splatoon 3 sont désormais accessibles sur l'écran de verrouillage dans iOS 16.

Le contenu qui apparaît sur les widgets Splatoon 3 a été mis à jour.

D'autres changements mineurs ont été mis en œuvre.

Que pensez-vous de ces nouveautés ?