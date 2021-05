Knockout City - Découvrez le jeu complet gratuitement durant 10 jours lors de la Block Party

Nouveau jeu exclusivement multijoueur signé Velan Studio et édité par Electronic Arts, Knockout City prépare dans son coin les festivités liées à son lancement sur Nintendo Switch. Afin d'attirer un maximum de joueurs, un événement dénommé la Block Party vient d'être annoncé : 10 jours de festival qui nous qui se dérouleront du 21 mai 5 h 00 PT/8 h 00 ET au 30 mai 5 h 00 PT/8 h 00 ET et qui nous permettront d'accéder à la version complète du jeu gratuitement (le jeu est un free-to-play avec achats intégrés). Toutes les informations sur le contenu de l'événement sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

Knockout City sera donc disponible le 21 mai prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Source : Nintendo