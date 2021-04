Knockout City : la bêta cross-play du nouveau jeu EA de "baston prisonnier" disponible en téléchargement gratuit

Knockout City est un nouveau jeu multijoueur édité par Electronic Arts vous demandant de prendre part à des batailles épiques de ballon prisonnier ! Le jeu sort le mois prochain mais sa béta cross-play gratuite est disponible en téléchargement dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch mais aussi sur les boutiques en ligne des autres plateformes PlayStation 4, Xbox One et PC. La béta se déroulera tout le week-end dès vendredi 15h (heure de Paris) et bien évidemment nous vous en reparlerons. En attendant, retrouvez la présentation, quelques images et le trailer de Knockout City.

Knockout City sera disponible le 21 mai prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au prix de 19,99 €.

Formez une équipe et affrontez des Bandes rivales dans Knockout City™. Réglez vos comptes dans des COMBATS DE BALLON PRISONNIER ÉPIQUES. Préparez-vous pour des parties intenses et délirantes dans un tout nouveau style de jeu multijoueur par équipe.



Personnalisez votre personnage, formez une Bande avec des amis et prenez le contrôle de Knockout City. Mettez KO vos adversaires avec des tirs spéciaux et travaillez en équipe tout en évitant et en attrapant les ballons volant sur la carte. Pas de ballon ? Pas de problème ! Vous pouvez littéralement le remplacer. Enroulez-vous dans les mains d’un coéquipier et devenez l’arme ultime.



Les différents types de ballons, d’emplacements et de modes de jeu sont là pour que le jeu soit toujours passionnant. De plus, chaque saison apporte de nouvelles cartes et récompenses, et de nouveaux types de ballons, événements et défis. Lancez, attrapez, passez, évitez et écrasez le monde du ballon prisonnier de votre domination.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Fun, fun, fun — Contrôlez la ville via des matchs multijoueurs au rythme endiablé avec des mécaniques de ballon prisonnier époustouflantes. Améliorez vos attaques en réalisant des passes, en visant vos adversaires avec des ballons spécialisés, ou en devenant vous-même le ballon à tout moment pour vous faire lancer par des coéquipiers.



— Contrôlez la ville via des matchs multijoueurs au rythme endiablé avec des mécaniques de ballon prisonnier époustouflantes. Améliorez vos attaques en réalisant des passes, en visant vos adversaires avec des ballons spécialisés, ou en devenant vous-même le ballon à tout moment pour vous faire lancer par des coéquipiers. Jouez en bande — Avec vos amis, créez une Bande de stars du ballon prisonnier et vivez des matchs multijoueur dans une expérience cross-play fluide. Ensemble, mettez KO vos adversaires dans des 3c3, des 4c4 ou des mêlées générales. Passez, lancez et pensez en équipe pour dominer et débloquer des récompenses distinctives réservées à votre Bande.



— Avec vos amis, créez une Bande de stars du ballon prisonnier et vivez des matchs multijoueur dans une expérience cross-play fluide. Ensemble, mettez KO vos adversaires dans des 3c3, des 4c4 ou des mêlées générales. Passez, lancez et pensez en équipe pour dominer et débloquer des récompenses distinctives réservées à votre Bande. Définissez votre style — Affichez votre statut et votre look unique grâce à la création de personnages et de Bandes. Les options de personnalisation sont nombreuses. Personnalisez votre apparence, votre équipement et votre attitude : du type de corps et de coiffure à un planeur et un véhicule de Bande personnalisés, sans oublier des animations de victoire, de défaite et de provocation.



— Affichez votre statut et votre look unique grâce à la création de personnages et de Bandes. Les options de personnalisation sont nombreuses. Personnalisez votre apparence, votre équipement et votre attitude : du type de corps et de coiffure à un planeur et un véhicule de Bande personnalisés, sans oublier des animations de victoire, de défaite et de provocation. Partez à la conquête de Knockout City — Affrontez d’autres Bandes sur des cartes dynamiques dans toute la ville. Les caractéristiques spéciales de chaque carte transforment chaque match en une expérience intense et pleine de surprises. Jouez au ballon prisonnier dans des ruelles avec des pneus, sur les toits des gratte-ciels, dans des rues bondées et même dans un fast-food local ou sur des chantiers. Pendant que vous éviterez les ballons, méfiez-vous des voitures en mouvement, de ce qui peut tomber des toits, mais aussi des boules de démolition.



— Affrontez d’autres Bandes sur des cartes dynamiques dans toute la ville. Les caractéristiques spéciales de chaque carte transforment chaque match en une expérience intense et pleine de surprises. Jouez au ballon prisonnier dans des ruelles avec des pneus, sur les toits des gratte-ciels, dans des rues bondées et même dans un fast-food local ou sur des chantiers. Pendant que vous éviterez les ballons, méfiez-vous des voitures en mouvement, de ce qui peut tomber des toits, mais aussi des boules de démolition. Tellement nouveau, mais tellement familier — Intuitif et facile à prendre en main grâce à ses commandes familières, seul l’entraînement vous permettra cependant de vous imposer. Sur le terrain, seuls les joueurs les plus talentueux se démarqueront des autres. Utilisez vos connaissances pour maîtriser les subtilités du jeu pour des KO spectaculaires.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur les bêta-tests à venir, les événements à durée limitée et bien plus encore.