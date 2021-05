Knockout City dévoile les coulisses de création du sound-design du jeu

Nouveau jeu multijoueur signé Velan Studios et édité par Electronic Arts, Knockout City propose aux joueurs de vivre une expérience originale de "baston prisonnier". En attendant de pouvoir mettre la main sur le jeu complet, nous vous laissons découvrir ci-dessous une nouvelle vidéo faisant le point sur le développement du sound design du jeu.

Pour rappel, Knockout City sera proposé à partir du 21 mai sur Nintendo Switch et multiples autres plateformes au prix de 19,99€. Une période d'essai gratuite sera proposée aux joueurs, et le cross-save et cross-play seront de la partie.