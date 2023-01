Kirby’s Return to Dream Land Deluxe intégrerait un épilogue inédit

Il semblerait que la boîte du jeu Kirby's Return to Dream Land Deluxe pourtant attendu en exclusivité sur Nintendo Switch seulement dès le 24 février prochain vienne de fuiter en ligne. Si au premier abord cette information ne semble pas d'une importance capitale il serait bon de ne pas négliger un détail sur celle-ci.

En effet, au milieu des petits textes et captures du jeu d'usage, un encart intitulé "L'épilogue Magolor" indique que Kirby's Return to Dream Land Deluxe intégrerait une quête additionnelle qui ferait office d'épilogue au jeu Kirby's Adventure sur Nintendo Wii dont celui-ci est un remake.

Si cette information est encore à prendre avec des pincettes il faut garder à l'esprit que Pikmin 3 Deluxe contenait lui aussi un épilogue inédit ce qui rend cette rumeur plus que plausible. Que pensez-vous de cette rumeur ?

Une version deluxe de Kirby's Adventure Wii arrive !

Kirby's Return to Dream Land Deluxe est une nouvelle version de Kirby's Adventure Wii sur Nintendo Switch ! Jusqu'à quatre joueurs peuvent rejoindre Kirby et ses amis dans leur périple à travers Dream Land pour aider Magolor à réparer son vaisseau écrasé.

Trouvez votre pouvoir préféré

En plus de l'épée, du fouet et d'autres pouvoirs bien connus, le nouveau pouvoir Méca fait son apparition ! Transformez-vous en robot pour voler et attaquer à distance avec votre canon, ou de près avec de puissants coups de poing. Vous pouvez également aspirer des ennemis brillants pour obtenir des versions surpuissantes des pouvoirs capables de renverser la vapeur !

Lancez-vous dans l'aventure à plusieurs !

Quatre joueurs peuvent se partager les manettes Joy-Con pour jouer ensemble sur la même console. Incarnez vos personnages préférés de l'univers Kirby tels que Meta Knight, le Roi DaDiDou et Bandana Waddle Dee, ou jouez toutes et tous avec Kirby en utlisant votre pouvoir préféré !

Plein de mini-jeux pour s'amuser !

Faites une pause dans l'aventure et essayez toutes sortes de mini-jeux pouvant réunir jusqu'à quatre joueurs ! En plus de mini-jeux bien connus tels que Dojo Ninja et Kirby samouraï, découvrez également un tout nouveau défi, la Chasse au tome de Magolor.