Kirby Fighters 2 officialisé et disponible sur Nintendo Switch

Hier, une fuite malencontreuse sur le site officiel de Nintendo a dévoilé Kirby Fighters 2, la suite de Kirby Fighters Deluxe... Aujourd'hui on découvre que le jeu était bien réel puisqu'il est désormais disponible en téléchargement sur Nintendo Switch ! Présenté comme "un jeu de combat plein de charme", Kirby Fighters 2 vous invite a sélectionner un Kirby et surtout un pouvoir pour essayer d'être le dernier en lice dans des batailles endiablées ou encore d'essayer de gravir en mode solo ou coopératif, la Tour de Combat. C'est donc un jeu Kirby un peu spécial puisqu'on sélectionne un pouvoir et on le garde sans pouvoir en changer...

Vendu 19,99€ sur l'eShop, Kirby Fighters 2 se laisse découvrir avec quelques vidéos en attendant nos premières impressions. En attendant, on espère que le contenu du jeu sera à la hauteur du prix sachant qu'à la base il s'agit d'un petit mode gratuit de Kirby Triple Deluxe, transformé ensuite en jeu, Kirby Fighters Deluxe que l'on peut télécharger contre 6,99€...