Kirby Fighters 2 : une démo est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Sorti par surprise le mois dernier sur l'eshop de la Nintendo Switch, Kirby Fighters 2 est un jeu de combat avec Kirby qui a quelque peu divisé les joueurs, principalement à cause de son prix : 19,99€ . Il faut se souvenir que le titre est à la base un mode annexe (gratuit donc) de Kirby Triple Deluxe, transformé par la suite en un "petit" jeu autonome nommé Kirby Fighters Deluxe disponible s ur l'eShop de la 3DS au prix de 6,99€ . Sortir un nouveau jeu à près de 20 euros peut donc, à première vue, paraître un peu excessif même si le titre propose plusieurs modes de jeu en local et en ligne... Pour autant, si le titre vous fait de l'œil et que vous vous demandez s'il vaut la peine que vous investissiez vos précieux euros, sachez que Nintendo vient de mettre en ligne une démo gratuite que vous pouvez télécharger dès à présent. Vous pourrez ainsi vous en faire une meilleure idée et décider si vous en voulez plus... Pour plus d'infos, retrouvez une présentation du jeu ci-dessous et une vidéo de gameplay ICI.

Présentation officielle de Kirby Fighters 2 :