Kirby Fighters 2 dévoilé par erreur par Nintendo

Depuis le début du mois, Nintendo multiplie les annonces en dévoilant la sortie de nouveaux jeux plus ou moins importants. Se pourrait-il que d'ici peu, on découvre Kirby Fighters 2 sur Nintendo Switch ? C'est en tout cas ce que l'on peut légitimement penser puisque le jeu apparaît dans les listings du site officiel de Nintendo ! En effet, en se rendant sur le site d'aide dédié aux parents (via la plateforme de sites US de Nintendo),on peut tomber sur le jeu Kirby Fighters 2 qui apparaît comme une suggestion... Alors certes, cela peut être une erreur mais une description du jeu et, surtout, une miniature font plutôt penser à une fuite involontaire.

Pour rappel ce "Smash Bros"- like à la sauce Kirby est à la base un mini jeu de Kirby Triple Deluxe qui a eu droit par la suite a une version autonome, Kirby Fighters Deluxe, sortie en 2015 s ur l'eShop de la 3DS en même temps que Tam Tam Dadidou. au prix de 6,99€ . A priori, cette "suite" devrait rester dans la même veine mais rajouter de nouveaux combattants comme Bandana Waddle Dee et le roi Dadidou.Toujours en se référant aux informations du site officiel, Kirby Fighters 2 devrait être disponible "bientôt" sur l'eShop à 19,99€ . On devrait donc être rapidement fixé- ou pas.