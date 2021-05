Hal Laboratory a hâte de partager aux joueurs ses plans concernant la licence Kirby

Petite boule rose iconique créée par Masahiro Sakurai, Kirby se laisse désirer auprès de ses fans qui attendent impatiemment le nouvel opus de la franchise. Après Kirby Star Allies et Kirby Fighters 2 parus sur Nintendo Switch, les développeurs de Hal Laboratory sont repartis plancher sur les prochaines aventures du petit goinfre. Alors que l'artbook officiel de Kirby Star Allies est enfin disponible au Japon, les lecteurs ont pu découvrir à l'intérieur de l'ouvrage une interview de Shinya Kumazaki, le directeur du jeu.

Un message du directeur est également disponible à la toute fin de l'ouvrage, et a été traduit par nos confrères de NintendoEverything, Le monsieur y parle de la difficulté de développement de Kirby Star Allies concernant l'intégration des Amis de Rêves, et de l'avenir de la série. Nous vous laissons ci-dessous les messages traduit en Français :

Nous le disons à chaque jeu, mais l'équipe et moi-même avons surmonté de nombreuses difficultés pour réaliser 'Star Allies'. Parfois, ces projets ne se réalisent pas comme nous l'entendons, mais 'Star Allies' a surmonté les obstacles et est devenu un jeu qui a beaucoup à offrir. Certains des Amis de Rêve ont été difficiles à intégrer, à tel point que nous n'étions pas sûrs de pouvoir en inclure certains, mais nous avons voulu faire plaisir aux fans qui ont soutenu la série et avons inclus tous les Amis de Rêve de la franchise Kirby. Il y a toujours un sentiment d'incertitude au début d'un projet, et il est normal que nous ayons hésité à inclure certains des Dream Friends, mais nous avons travaillé ensemble pour y parvenir. Lorsque nous avons travaillé sur les trois mises à jour gratuites du jeu, nous avons encouragé tous les membres de l'équipe, jeunes et moins jeunes, à donner leur avis sur ce que les fans voulaient voir. Il a été très difficile d'organiser toutes les suggestions, mais je pense que Star Allies est une compilation des efforts de Nintendo et de l'équipe Kirby.