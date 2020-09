Kirby Star Allies : The Original Art Book attendu en 2021 au Japon

En voilà une pièce qui serait du plus bel effet chez les fans de la petite boule rose Kirby. Disponible depuis mars 2018 sur Nintendo Switch, Kirby Star Allies n'avait pas encore eu le droit à un artbook officiel. C'est désormais chose réglée puisque la page Twitter de HAL Laboratory vient de dévoiler au public japonais la sortie prochaine de Kirby Star Allies: The Original Art Book.

Attendu pour le 16 mars 2021 au Japon , cette oeuvre réunira plus de 500 croquis, accompagnés de concept arts et autres artworks. Une interview avec l'équipe de développement sera également disponible dans l'ouvrage. Il ne reste plus qu'à savoir si une telle pièce trouvera un éditeur pour être publiée en Occident.