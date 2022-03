Kirby et le monde oublié sort le grand jeu avec une démo gratuite et une longue bande-annonce de présentation - Tous les détails

Kirby et le monde oublié continue sa campagne de communication et son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, le titre attendu le 25 mars prochain sur Nintendo Switch ne nous a pas fait une seule mais bien deux bonnes surprises. La première, une toute nouvelle bande-annonce de présentation (en français s'il vous plaît !) qui revient en détail sur le jeu en lui-même et ce à quoi nous attendre de son contenu. Vous pourrez notamment "upgrader" vos différents pouvoirs afin d'obtenir de nouvelles formes et ainsi de nouvelles capacités. La seconde surprise, plus palpable, est une démo du jeu complet, disponible gratuitement et dès maintenant sur l'eShop. Celle-ci vous proposera d'explorer le jeu, en solo ou en duo, au travers de 3 niveaux. N'hésitez donc pas à télécharger dès maintenant cette démo !

Que pensez-vous de cette révolution en 3D qu'opère actuellement la petite boule rose ?

ESSAYEZ-LE GRATUITEMENT ! Une démo gratuite de Kirby et le monde oublié est disponible sur le Nintendo eShop ! Explorez Naturaplena en solo ou en duo et affrontez le redoutable Goricolosse dans cet avant-goût des nouvelles aventures de Kirby en 3D !



Vous pouvez télécharger cette démo depuis le Nintendo eShop de votre Nintendo Switch ou via cette page. Il vous suffit de vous connecter et de cliquer sur le bouton « Télécharger la démo » !

Vous voulez en savoir plus sur Kirby et le monde oublié ? Découvrez sa nouvelle bande-annonce !



Retrouvez la vidéo complète ici : https://t.co/0UONfbfWIu pic.twitter.com/NfBC5EmMN8 — Nintendo France (@NintendoFrance) March 3, 2022