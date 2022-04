Kingdom Hearts IV se dévoile à l'occasion des 20 ans de la licence

Si ce dimanche 10 avril était pour les Français un instant important avec les résultats du 1er tour des présidentielles, Du côté de Square Enix on célébrait les 20 ans de la licence Kingdom Hearts. Ayant fait ses débuts sur PS2, la licence a tout de même offert aux consoles Nintendo divers épisodes sur consoles portables, ainsi que des compilations en version Cloud Gaming sur Nintendo Switch. A l'occasion de cet anniversaire, Square Enix a préparé une longue vidéo de 7 minutes mettant en avant deux nouveaux jeux mobiles, et la petite surprise de fin, un premier trailer pour Kingdom Hearts 4.

Même si à l'heure actuelle on doute énormément d'une sortie sur Nintendo Switch (ou peut-être en Cloud ?), nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Vous trouverez également le tweet original de Square Enix avec la vidéo au complet.

Here's a look at the future of the Kingdom Hearts series, just revealed at the 20th Anniversary Event held in Tokyo. #KH20th pic.twitter.com/WkmknaMcqO