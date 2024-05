Rumeur - Kingdom Hearts 4 pourrait sortir sur Nintendo Switch 2

Si vous n'aimez pas les rumeurs, les lignes et les semaines à venir ne vont pas vous plaire car nous sommes officiellement dans la saison des rumeurs ! Au menu du jour, le leaker (plutôt fiable jusqu'ici) Midori qui vient de dévoiler sur son Twitter que Kingdom Hearts 4 pourrait sortir (avec tous les autres opus de la saga qui s'apprêtent à débarquer sur Steam) sur rien de moins que la Nintendo Switch 2 ! Selon Midori, l'intégralité de la saga pourrait débarquer sur la future console de Nintendo, Square Enix serait actuellement dans un processus de réflexions. Seriez-vous partant pour rejoindre Sora dans ses aventures sur la prochaine console de Nintendo ? Après tout, ce ne serait que justice après son apparition dans Super Smash Bros. Ultimate !

