Just Dance 2023 Edition - Découvrez la liste de toutes les chansons

Attendu le 22 novembre prochain sur Nintendo Switch (et les autres plateformes), Just Dance 2023, le hit de fin d'année d'Ubisoft vient de dévoiler la liste complète de ses nouvelles chansons. Sans plus attendre, voici la liste des 42 nouvelles chansons de cette version annuelle (en plus de toutes les chansons disponibles via le pass Just Dance Unlimited).

Anything I Do – CLiQ ft. Ms Banks and Alika

As It Was – Harry Styles

Boy With Luv – BTS ft. Halsey

Bring Me To Life – Evanescence

Can’t Stop The Feeling – Justin Timberlake

Danger! High Voltage – Electric Six

Disco Inferno – The Tramps

Drivers License – Olivia Rodrigo

Dynamite – BTS

Good Ones – Charli XCX

Heat Waves – Glass Animals

I Knew You Were Trouble – Taylor Swift

If You Wanna Party – The Just Dancers

Locked Out of Heaven – Bruno Mars

Love Me Land – Zara Larsson

Magic – Kylie Minogue

Majesty – Apashe ft. Wasiu

Million Dollar Baby – Ava Max

More – K/DA ft. Madison Beer, (G)-IDLE, Lexie Liu, Seraphine, Jaira Burns

Numb – Linkin Park

Physical – Dua Lipa

Playground – Bea Miller

Psycho – Red Velvet

Radioactive – Imagine Dragons

Rather Be – Clean Bandit Ft. Jess Glynne

Sissy That Walk – Ru Paul

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

Sweet but Psycho – Ava Max

Telephone – Lady Gaga ft. Beyonce

Therefore I Am – Billie Eilish

Top of the World – Shawn Mendes

Toxic – Britney Spears

Ubu Love – Naniwa Danshi [Japan exclusive song]

Vleugels – K3 [Benelux exclusive song]

Walking On Sunshine – Top Culture

Wannabe – ITZY

Watch Out For This (Bumaye) – Major Lazer ft. Busy Signal, The Flexican and FS Green

We Don’t Talk about Bruno – Cast from Encanto

Witch – Apache ft. Alina Pash

Woman – Doja Cat

Wouldn’t It Be Nice – The Sunlight Shakers

Zooby Doo – Tiger Monkey

