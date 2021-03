Just Dance 2021 - La Saison 2 dévoile son contenu en vidéo

Toujours paré pour enchaîner quelques pas de danse devant votre téléviseur ? Ubisoft vient d'annoncer le lancement de la saison 2 de Just Dance 2021. Dénommée Versus, cette nouvelle saison vous proposera de nouvelles musiques arborant deux styles artistiques distincts mais d'égale importance : L'impertinence et le dynamisme contre l'audace et le mystérieux. Vous trouverez ci-dessous les nouveautés qui vous attendent, accompagnées des dates des différentes sorties.

La deuxième saison, Versus, mettra en lumière deux dimensions artistiques différentes, inspirées d'esthétiques opposées mais complémentaires : l’impertinence et le dynamisme ou bien l’audace et le mystérieux. Tous les joueurs seront invités à exprimer leur personnalité et à choisir leur équipe de danse favorite tout en partageant un objectif commun : danser comme jamais au rythme de la batterie. Versus comprendra une partie 1 ainsi qu’une partie 2 intégrées dans Just Dance 2021.

La partie 1 sera disponible du 11 au 25 mars et apportera une nouvelle playlist ainsi que deux chansons iconiques à Just Dance 2021 disponibles uniquement durant ce laps de temps ***, "Bubble Pop !" par HyunA et « Finesse (Remix) » par Bruno Mars et Cardi B. L'événement inclurera également la sortie de « Best Song Ever » de One Direction, sur Just Dance Unlimited *** le 18 mars. Toutes les chansons seront accessibles par le biais d’un abonnement Just Dance Unlimited ou via une période d'essai active ****.

La partie 2 sera, quant à elle, disponible du 15 avril au 6 mai, et proposera une nouvelle playlist, 3 nouvelles chansons exclusives ainsi que 3 tubes issus des opus précédents et qui ont été plébiscités par les fans. Ces dernières seront accessibles via un abonnement Just Dance Unlimited en cours ou une période d'essai active, il s’agira en l’occurrence de :

• « Problem » par Ariana Grande, Iggy Azalea et Big Sean, disponible le 15 avril

• « Black Widow » par Iggy Azalea et Rita Ora », disponible le 22 avril

• « Pump It » des Black Eyed Peas, disponible le 29 avril

Parallèlement à la sortie de Versus, des happy hours et des tournois seront disponibles dans Just Dance 2021 World Dance Floor, le mode en ligne de Just Dance.