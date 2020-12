Just Dance 2021 - Découvrez son nouveau contenu Once Upon a Dance en vidéo

Disponible depuis le 12 novembre 2020 sur Nintendo Switch et autres supports, Just Dance 2021 continue de rassembler famille et amis autour de chorégraphies endiablées. A l'occasion des fêtes de fin d'année, Ubisoft a décidé de mettre son jeu à jour avec une toute nouvelle saison dénommée Once Upon a Dance. Divisé en deux parties, les joueurs pourront profiter des éléments suivant :

PARTIE 1 - Du 17 au 31 décembre :

2 musiques gratuites à durée limitée

“Love is All” de The Sunlight Shakers

“Dancing Queen” d’ABBA

Sortie de “The Fox (What Does the Fox Say?” d’Ylvis sur via l'abonnement Just Dance Unlimited

PARTIE 2 - Du 14 janvier au 4 février :

3 chansons exclusives et 3 hits issus des précédents opus de Just Dance :

“Born to Be Wild“ de Steppenwolf, disponible le 14 janvier

“Only You (And You Alone)” de Love Letter, disponible le 21 janvier

“Burn” d’Ellie Goulding, disponible le 28 janvier

Le tout sera accompagné d'évènements gratuits à découvrir sur le mode online World Dance Floor.