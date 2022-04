SEGA cherche son Fortnite et miserait sur le retour de Jet Set Radio et Crazy Taxi

D'après Bloomberg, SEGA travaillerait actuellement à des reboots à gros budget de ses plus grosses franchises. L'initiative se nommerait "Super Game" et viserait à utiliser et valoriser le catalogue de jeux SEGA. Le but serait surtout de trouver des sources de revenus récurrentes tout en développant des communautés en ligne. En fait, SEGA aimerait bien trouver son Fortnite, le jeu phénomène d'Epic Games, dans son catalogue... Crazy Taxy et Jet Set Radio, deux jeux cultes inoubliables seraient les premiers titres à bénéficier de ses remasters AAA prévus pour une sortie d'ici un ou deux ans. Alors attention ils n'en serait qu'au début de leur développement et les choses pourraient changer. peuvent-ils devenir les Fortnite de SEGA ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

