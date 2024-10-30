JCC Pokémon Pocket - Le nouveau booster thématique Propulsion Paradoxe se dévoile en vidéo

The Pokémon Company a annoncé que le nouveau booster thématique pour JCC Pokémon Pocket se nomme Propulsion Paradoxe, et qu'il sera disponible à partir du 28 mai 2026 . Une nouvelle bande-annonce présentant ce deriner est disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon. Nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

S’inspirant des Pokémon Paradoxe des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Propulsion Paradoxe marque l’arrivée des cartes Pokémon « Anciennes » et « Futures » dans le JCC Pokémon Pocket. Les dresseurs auront le plaisir de découvrir et de collectionner de nouvelles cartes, notamment celles des Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon. De plus, les dresseurs pourront créer de nouveaux decks puissants en associant des cartes « Anciennes » et « Futures » à d’autres cartes de la même sous-catégorie. Événements à venir Événement Emblème Propulsion Paradoxe (de fin mai à début juillet) : les joueurs peuvent s’affronter pour tenter de remporter de nouveaux emblèmes, de la poudre éclat et d’autres objets.

les joueurs peuvent s’affronter pour tenter de remporter de nouveaux emblèmes, de la poudre éclat et d’autres objets. Semaine de la communauté (début juin) : les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d’autres récompenses.

les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires et d’autres récompenses. Événement Butin Malvalame (début à mi-juin) : les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d’obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 9.

les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d’obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 9. Événement Pioche Miracle (de mi-juin à fin juin) : Des cartes promotionnelles représentant Ténéfix et Matourgeon feront leur apparition dans les pioches miracle. Pendant la durée de cet événement, des missions permettront également aux joueurs d’obtenir un ticket boutique événementiel pouvant être échangé contre une carte promotionnelle dans la boutique.