Pokémon Pocket : Lugia et Ho-Oh à l'honneur dans la nouvelle extension Sagesse entre Ciel et Mer

La fin d'année va être chargée pour le jeu mobile JCC Pokémon Pocket. Décrié depuis sa mise en ligne, le système d'échange va être mis le 30 juillet pour enfin simplifier les échanges de cartes entre joueurs, parfait pour enfin compléter nos sets. Mais ce n'est pas tout, une nouvelle extension de cartes est également de sortie. Centrée sur Lugia et Ho-Oh, les deux légendaires de la seconde génération, cette extension se nomme Sagesse entre Ciel et Mer. Préparez vos sabliers !

Nouvelle extension : Sagesse entre Ciel et Mer

Sagesse entre Ciel et Mer permettra aux joueurs et joueuses de croiser de nombreux Pokémon adorés et découverts pour la première fois dans la région de Johto (où se déroulent les jeux vidéo Pokémon Or et Pokémon Argent), comme Germignon, Héricendre et Kaiminus, ainsi que les Pokémon légendaires Lugia et Ho-Oh. Cette extension accueille également l’arrivée des Pokémon capables d’attaquer sans Énergie, ce qui ouvre la porte à de nouvelles compositions de deck et stratégies de combat. Une nouvelle bande-annonce offrant un premier aperçu de l’extension Sagesse entre Ciel et Merest disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Mise à jour de la fonctionnalité d’échange

Une mise à jour de la fonctionnalité d’échange prévue pour le 30 juillet 2025 à 06:00 UTC attend également les joueurs et joueuses du JCC Pokémon Pocket: