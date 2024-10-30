JCC Pokémon Pocket - Le nouveau booster thématique Merveilles de Paldea sera disponible le 25 février 2026

Avis aux amateurs de cartes virtuelles, JCC Pokémon Pocket vient de dévoiler la date de sortie de son prochain booster thématique. Baptisé Merveilles de Paldea, ce dernier sera disponible à compter du 25 février 2026 , et mettra à l'honneur les monstres de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Merveilles de Paldea met en vedette Poussacha, Chochodile et Coiffeton, les premiers Pokémon partenaires des jeux vidéo Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Le dernier booster thématique permet également aux Dresseurs de rencontrer d’autres Pokémon de la région de Paldea, notamment Miascarade ex, Gromago ex et Famignol, ainsi que de nouvelles cartes Dresseur mettant en scène Menzi, Pepper et Mesaledo.

Par ailleurs, de nouvelles couvertures et de nouveaux arrière-plans mettant en vedette les Pokémon de la région de Paldea seront disponibles à partir du 1er mars 2026.

