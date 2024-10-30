JCC Pokémon Pocket - Le nouveau booster thématique Merveilles de Paldea sera disponible le 25 février 2026
Avis aux amateurs de cartes virtuelles, JCC Pokémon Pocket vient de dévoiler la date de sortie de son prochain booster thématique. Baptisé Merveilles de Paldea, ce dernier sera disponible à compter du 25 février 2026, et mettra à l'honneur les monstres de Pokémon Écarlate et de Pokémon Violet. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.
Merveilles de Paldea met en vedette Poussacha, Chochodile et Coiffeton, les premiers Pokémon partenaires des jeux vidéo Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Le dernier booster thématique permet également aux Dresseurs de rencontrer d’autres Pokémon de la région de Paldea, notamment Miascarade ex, Gromago ex et Famignol, ainsi que de nouvelles cartes Dresseur mettant en scène Menzi, Pepper et Mesaledo.
Par ailleurs, de nouvelles couvertures et de nouveaux arrière-plans mettant en vedette les Pokémon de la région de Paldea seront disponibles à partir du 1er mars 2026.
Événements à venir
- Événement Emblème Merveilles de Paldea (fin février à début mars) : les joueurs peuvent gagner des emblèmes, de la poudre éclat ainsi que d’autres objets en remportant des combats contre d’autres joueurs.
- Événement de la Semaine Bonus (début mars) : Les joueurs peuvent combattre pour obtenir des sabliers, des accessoires spéciaux et d’autres récompenses.
- Événement Butin Charbambin (de mi-mars à fin mars) : Les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d’obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 5.
- Événement Pioche Miracle (de mi-mars à fin mars) : Des cartes promotionnelles représentant Pohm et Terraiste de Paldea apparaîtront dans les pioches miracle. Cet événement proposera également des missions permettant aux joueurs d’obtenir un ticket boutique événementiel pouvant être échangé contre une carte promotionnelle dans la boutique.