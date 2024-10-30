JCC Pokémon Pocket - La Méga-Évolution débarque avec l'extension Méga-Ascension

Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que l’application à succès du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket a dépassé les 150 millions de téléchargements sur appareils iOS et Android depuis sa sortie mondiale le 30 octobre 2024. À l’occasion du premier anniversaire de l’application, de nouvelles fonctionnalités et mises à jour sont prévues dans le JCC Pokémon Pocket en vue de rendre l’expérience de collecte de cartes encore plus agréable et accessible.

Pour les collectionneurs en herbe, on retiendra surtout l'arrivée de la nouvelle extension Méga-Ascension qui sera divisée en 3 versions :

Méga-Léviator

Méga-Braségali

Méga-Altaria