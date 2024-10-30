JCC Pokémon Pocket - Le Booster à Thème Méga-Rayonnement sortira le 26 mars 2026 sur mobiles

Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui la sortie prochaine du nouveau booster thématique de JCC Pokémon Pocket, intitulé Méga-Rayonnement, le 26 mars 2026. Nous vous laissons découvrir le trailer animé mettant en avant ce nouveau booster ci-dessous.

La série Méga-Rayonnement marque l’arrivée des Pokémon chromatiques méga-évolués dans l’univers du JCC Pokémon Pocket, notamment avec Méga-Dracaufeu X et Méga-Ectoplasma. Ces cartes apporteront une nouvelle dimension spectaculaire à l’expérience de collection des joueurs du JCC Pokémon Pocket.