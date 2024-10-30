JCC Pokémon Pocket - Le Booster à Thème Méga-Rayonnement sortira le 26 mars 2026 sur mobiles
Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui la sortie prochaine du nouveau booster thématique de JCC Pokémon Pocket, intitulé Méga-Rayonnement, le 26 mars 2026. Nous vous laissons découvrir le trailer animé mettant en avant ce nouveau booster ci-dessous.
La série Méga-Rayonnement marque l’arrivée des Pokémon chromatiques méga-évolués dans l’univers du JCC Pokémon Pocket, notamment avec Méga-Dracaufeu X et Méga-Ectoplasma. Ces cartes apporteront une nouvelle dimension spectaculaire à l’expérience de collection des joueurs du JCC Pokémon Pocket.
Les joueurs auront le plaisir de découvrir de nouvelles illustrations dynamiques de Pokémon, avec des effets qui scintillent lorsqu’ils inclinent leurs cartes, pour une touche captivante et spectaculaire.
Événements à venir
- Événement Emblème Méga-Rayonnement (fin mars à début avril) : les joueurs peuvent s’affronter pour tenter de remporter de nouveaux emblèmes, de la poudre éclat et d’autres objets.
- Événement de la Semaine communautaire (début avril) : les joueurs peuvent échanger et partager des cartes pour obtenir des sabliers, des accessoires spéciaux et d’autres récompenses.
- Événement Butin Ramoloss (début à mi-avril) : les joueurs pourront participer à des combats solo spéciaux afin d’obtenir des boosters promotionnels de la série B, vol. 6.
- Événement Pioche Miracle (de mi-avril à fin avril) : des cartes promotionnelles représentant Fantominus et Grodoudou apparaîtront dans les pioches miracle. Cet événement proposera également des missions permettant aux joueurs d’obtenir un ticket boutique événementiel pouvant être échangé contre une carte promotionnelle dans la boutique.