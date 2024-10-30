JCC Pokémon Pocket - L'Extension Parade Onirique sortira le 29 janvier

Vous avez profité des fêtes et des derniers bonus proposés par JCC Pokémon Pocket pour faire le plein de sablier et vous ne savez pas où les dépenser ? Qu'à cela ne tienne, The Pokémon Company vient d'annoncer qu'à compter du 29 janvier 2026 , les Dresseurs et Dresseuses du monde entier pourront découvrir une nouvelle extension, Parade Onirique, qui mettra Méga-Gardevoir à l'honneur. De plus, une mise à jour des fonctionnalités d’échange et de combat sera déployée prochainement. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous, accompagné du communiqué officiel.

Nouvelle extension : Parade Onirique

Avec Parade Onirique, les joueurs et joueuses pourront ouvrir des Boosters à l’effigie de Méga-Gardevoir afin d’enrichir leur collection de cartes et de livrer les combats de leurs rêves. En plus de l’entrée en jeu de nouvelles cartes Pokémon-ex Méga-Évolution, le Pokémon légendaire Ogerpon fera sa toute première apparition dans le JCC Pokémon Pocket, et ce, sous sa forme Ogerpon Masque Turquoise-ex. En outre, des illustrations colorées donneront un air de fête à cette Parade Onirique. Cette extension marquera également l’apparition des cartes Stade, un nouveau type de carte Dresseur qui permettra de changer la donne sur le terrain de jeu lors des combats.

Mises à jour

Nouvelle fonctionnalité de messagerie : le 29 janvier 2026, une nouvelle fonctionnalité de messagerie sera ajoutée aux fonctionnalités d’échange de l’application. Les joueurs et joueuses auront la possibilité de choisir un message prédéfini afin d’indiquer à leurs partenaires d’échange s’ils ou elles souhaitent recevoir une carte recherchée ou une carte rédigée dans une autre langue.

: le 29 janvier 2026, une nouvelle fonctionnalité de messagerie sera ajoutée aux fonctionnalités d’échange de l’application. Les joueurs et joueuses auront la possibilité de choisir un message prédéfini afin d’indiquer à leurs partenaires d’échange s’ils ou elles souhaitent recevoir une carte recherchée ou une carte rédigée dans une autre langue. Nouvelle fonctionnalité de combat aléatoire : dès le 29 janvier, il sera possible de participer à des combats aléatoires, un nouveau type de combat solo dans lequel les joueurs et joueuses ne pourront pas savoir à l’avance quel deck l’adversaire utilisera pendant le combat.

Évènements à venir

Outre ces nouveautés, plusieurs évènements en jeu attendent les Dresseurs et Dresseuses.