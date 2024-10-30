JCC Pokémon Pocket - Le nouveau booster à thème Embrasement Écarlate sortira le 17 décembre

Alors que les collectionneurs numériques tentent de venir à bout de la dernière extension Méga-Ascension, The Pokémon Company a annoncé tout récemment la sortie d'un nouveau booster à thème pour JCC Pokémon Pocket. Ce dernier se nomme Embrasement Écarlate et mettra à l'honneur Méga-Dracaufeu Y. Le booster à thème sera disponible à partir du 17 décembre 2025 , donc économisez vos sabliers !

Nouveau Booster à thème : Embrasement Écarlate La sortie du Booster à thème Embrasement Écarlate marque l’arrivée dans le JCC Pokémon Pocket de plusieurs formes de Pokémon particulièrement appréciées, telles que Méga-Dracaufeu Y, Méga-Florizarre et Méga-Tortank, qui apparaîtront en tant que Pokémon-ex Méga-Évolution. Outre ces nouveaux Pokémon, les fans de la licence pourront ajouter à leurs collections de nombreuses cartes inédites, sur lesquelles figureront des illustrations sur le thème du laboratoire de recherche. Les Dresseurs et Dresseuses pourront obtenir ces cartes en ouvrant des Boosters et en utilisant la pioche miracle dans l’application.