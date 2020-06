James Turner confirme avoir créé Scolocendre pour Pokémon Epée & Bouclier

Il y aura bientôt près de 900 Pokémon dont certains sont incroyables et d'autres... beaucoup moins. Il est néanmoins rare de savoir avec exactitude la genèse de chaque Pokémon et qui les a créé exactement. Mais depuis la sortie de Pokémon Epée / Bouclier les choses bougent notamment avec James Turner le directeur artistique des deux jeux qui est probablement tellement heureux d'y être associé, qu'il publie régulièrement toutes sortes d'informations et d’illustrations perso sur son compte Twitter (quitte à les effacer quelque temps après.) Ainsi, il confirme aujourd’hui que c'est lui qui a conçu le pokémon Scolocendre. Ce Pokémon impressionnant vient donc s'ajouter à la longue liste de Pokémon créés par ce jeune anglais avec Sorbébé, Engloutyran, Vaututrice, Brocélôme, Golemastoc, Vostourno, Mouscoto, Gringolem, Desséliande, Vémini et Mandrillon.

