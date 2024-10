It Takes Two dépasse les 20 millions d'exemplaires vendus

It Takes Two, le goty 2021 sorti sur Nintendo Switch depuis le 4 novembre 2022 vient officiellement de dépasser les 20 millions d'exemplaires vendus. Un chiffre phénoménal, et ce même pour un jeu ayant été élu jeu de l'année en 2021 . C'est le studio Hazelight qui l'a annoncé sur X (anciennement Twitter) en soulignant à quel point c'est une annonce extraordinaire.

Josef Fares, le patron du studio et créateur du jeu s'est même laissé aller à un commentaire en mentionnant à quel point ce chiffre dépasse ses rêves les plus fous. Faites-vous partie des 40 millions de joueurs ayant tenté l'expérience ?

#ItTakesTwo HAS SOLD OVER 20 MILLION!!!



You’re the best fans in the world, how you have embraced our game is blowing our minds! ❤️



We’re so grateful to every one of the millions upon millions who have enjoyed their time with Cody and May ???? pic.twitter.com/wBI20lJBjq