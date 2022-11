It Takes Two - Le Jeu de l'Année 2021 des Game Awards enfin disponible sur Nintendo Switch

Ayant obtenu le titre de Jeu de l'Année au Game Awards et au DICE Awards de l'année dernière, It Takes Two vient enfin nous conter son histoire sur Nintendo Switch. Officiellement disponible depuis le 4 novembre sur l'eShop de la console, le titre a été optimisé pour l'occasion par le studio Turn Me Up Games. Au menu des nouveautés, on profitera également de nouveaux doublages incluant le français, ainsi que de nouveaux sous-titres.

À compter d’aujourd’hui, It Takes Two est jouable en coopération en utilisant une deuxième paire de Joy-Con, une manette par personne, en liant deux consoles Switch pour les parties en local, ou en co-op en ligne avec une autre personne sur Switch. Les personnes qui possèdent le jeu peuvent en inviter une autre grâce au Pass ami, pour venir à bout de défis qui se relèvent en duo.

Le Pass ami nécessite l'installation du Pass ami et du compte de la plateforme applicable. Le jeu en ligne requiert un ami jouant sur la même plateforme. Un utilisateur doit posséder le jeu complet pour que le joueur en coopération puisse y jouer aussi.