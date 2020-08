Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Infinite Combate disponible sur Nintendo Switch

L'action-RPG Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth Infinite Combate​, tiré de l'œuvre éponyme également connue sous le nom de DanMachi - Familia Myth, est enfin disponible sur les Nintendo Switch Européennes. Proposé en dématérialisé sur l'eShop, le titre en a également profité pour s'offrir une version physique sur nos consoles hybrides. Que vous soyez déjà connaisseur de la licence ou non, le jeu retrace l'histoire depuis le commencement, à savoir les premiers pas de Bell Cranel dans la ville d'Orario.

Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons ci-dessous un bref résumé, ainsi que le trailer de lancement.