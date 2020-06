Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon - Infinite Combate dévoile sa date de sortie occidentale

Jeu vidéo prenant pour base le light novel de Fujino Ômori, Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon? - Infinite Combate vient enfin d'obtenir son pass pour une sortie console en Occident. Préaparez-vous à rejoindre Bell Cranel dans cet Action-RPG à partir du 7 août 2020 en Europe sur Nintendo Switch, PS4 et PC. Outre la sortie sur l'eShop de la console, PQube vient également de confirmer qu'une version physique serait distribuée chez nous.

En attendant plus d'informations, nous vous laissons ci-dessous un nouveau trailer ainsi qu'un communiqué officiel.

Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon? - Infinite Combate se déroule dans un royaume imaginaire où les dieux ont limité leurs pouvoirs divins en quête d'excitation et pour connaître les difficultés du monde inférieur. Pour interagir avec les humains, chaque divinité a fondé une Familia, qui sont des groupes auxquels les aventuriers peuvent se joindre pour se socialiser et se soutenir mutuellement, avant de se lancer dans le dangereux labyrinthe appelé Donjon.



L'un d'entre eux est Bell Cranel, le jeune personnage principal de l'histoire de DanMachi. Seul adepte de la Hestia Familia, il a la vie un peu plus dure que les autres, mais il s'efforce de s'améliorer !

Le gameplay est un mélange passionnant entre un donjon grouillant d'éléments de RPG et une histoire de style visual novel, incluant des événements de la première saison d'anime Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon ? et du nouveau contenu ! En plus du mode Histoire, les joueurs pourront tester leurs compétences dans des donjons supplémentaires générés de manière procédurale et en apprendre plus sur les autres personnages lors des Date Events.