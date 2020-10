Indivisible - La dernière mise à jour disponible sur Nintendo Switch

Nous vous en parlions il y a quelques jours de cela, suite à un départ massif des employés de Lab Zero Games, et le licenciement du reste des employés dans le courant de l'été, l'aventure Indivisible de termine officiellement ce mois-ci. Tous les contenus qui auraient dû être développés après la sortie du jeu, conformément aux indications des différents paliers atteints lors du financement participatif, ne pourront être honorés.

L'autre ombre au tableau concernait la version Nintendo Switch qui était sortie en totale catimini en avril dernier. Cette version était tronquée de pas mal de contenu par rapport aux autres versions, notamment le mode Co-op et le New Game+. Aujourd'hui, et comme promis par l'éditeur 505 Games, la dernière mise à jour du jeu, au sens propre comme au figuré, vient de poser ses valises sur l'eShop, et place désormais la version Switch sur le même pied d'égalité que les autres versions. Voici le contenu apporté avec la mise à jour parue ce mardi 13 octobre :

New Game+ (Gratuit) : ce mode permettra aux joueurs de rejouer à Indivisible avec toutes les capacités, armes et incarnations acquises au cours de leur précédente partie. Par ailleurs, ils pourront accéder à des zones secrètes et prendre des raccourcis nécessitant des compétences avancées, accompagnés de leurs amis.

: ce mode permettra aux joueurs de rejouer à Indivisible avec toutes les capacités, armes et incarnations acquises au cours de leur précédente partie. Par ailleurs, ils pourront accéder à des zones secrètes et prendre des raccourcis nécessitant des compétences avancées, accompagnés de leurs amis. Le mode Couch Co-Op (Gratuit) offre, quant à lui, la possibilité de jouer en local avec trois joueurs supplémentaires. Battez-vous aux côtés de vos amis et unissez vos forces pour vaincre Lord Ravannavar ! Il suffit de brancher des Joy-Cons additionnels

offre, quant à lui, la possibilité de jouer en local avec trois joueurs supplémentaires. Battez-vous aux côtés de vos amis et unissez vos forces pour vaincre Lord Ravannavar ! Il suffit de brancher des Joy-Cons additionnels Le DLC Razmi's Challenges (7.99€) : l'extension premium inclue 40 niveaux uniques qui mettront à rude épreuve les prouesses d’Ajna. Une série de défis diaboliquement astucieux, animés par Razmi, le rouspéteur préféré de tous, nécessiteront l'ensemble des compétences exceptionnelles d'Ajna, en utilisant les mécanismes du jeu principal et des combos plus avancés.

Il est triste de voir une telle conclusion pour un jeu qui avait tant de potentiel, comme l'indiquait notre ami Rubix_Man dans son test. Nous souhaitons en tout cas toute la réussite possible aux anciens membres de Lab Zero Games, désormais réunis en majorité dans un tout nouveau studio de développement dénommé Future Club.