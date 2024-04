Indie World Showcase : le Nintendo Direct des jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch à voir dès demain

2024 est pour l'instant une année en demi-teinte pour les possesseurs de Nintendo Switch. on sent bien que la console arrive en bout de course et que la suite se prépare déjà en coulisse.

Pour autant, la console peut malgré tout compter sur quelques nouvelles sorties et, peut-être que, demain, nous en découvrirons d'autres lors du nouveau Indie World Showcase, le Nintendo Direct des jeux indépendants.

Pour en avoir le cœur net, rendez vous, ici même, Mercredi 17 avril à 16h00 pour "environ 20 minutes d’annonces et d’informations sur des titres indépendants à venir en 2024 sur Nintendo Switch"

Pour mémoire, retrouvez les annonces du dernier Indie World publié en novembre 2023 ICI

