Inazuma Eleven : la sortie du nouveau jeu encore reportée ?

Il y a quelques semaines nous vous annoncions que le nouveau jeu Inazuma Eleven, prévu sur Switch et mobile, Inazuma Eleven Ares ne sortirait finalement pas fin 2019 au Japon comme prévu mais aussi qu'il allait totalement se transformer. A priori, après des mois de développement (et plusieurs reports) le résultat final ne plaisait pas à Level-5 obligeant ainsi les développeurs à revoir leur copie (voir détails ici). Ainsi, désormais le jeu se nomme Inazuma Eleven : Great Road of Heroes et il voit les choses en grand avec un monde ouvert, le retour de plusieurs héros, des modes multijoueurs et mêmes des options eSport ! Cependant si vous attendez ce nouvel épisode, il va falloir peut-être encore s'armer de patience. En effet, alors que jusqu'à présent le site officiel japonais du jeu annonçait la sortie du titre pour le printemps 2020, la date a été corrigée il y a peu et il faut désormais se contenter d'un simple 2020 comme si la sortie au printemps n'était plus sûre...

Inazuma Eleven : Great Road of Heroes est donc désormais attendu sur PS4 et Nintendo Switch en 2020 .mais on espère avoir plus de précision très rapidement... Pour rappel une version mobile "SD" est aussi prévue l'année prochaine- voir ici. Pour plus d'informations voir nos précédentes news.

Source : Inazuma