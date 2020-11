Immortals Fenyx Rising : découvrez une vidéo de gameplay sur Nintendo Switch

Immortals Fenyx Rising autrefois nommé Gods & Monsters et généralement surnommé "le Zelda : Breath of the Wild d'Ubisoft" sort officiellement d'ici quelques jours sur de nombreux supports dont la Nintendo Switch. Une sortie qui n'était pas forcément évidente sachant que le jeu est né suite à un bug dans le dernier Assassin's Creed qui n'est pas sorti sur la console de Nintendo (en Occident tout du moins, le titre étant dispo sur Switch en version Cloud au Japon.) Evidemment, tous les possesseurs de la Switch se demande si la version du jeu sera à la hauteur des autres. .. A ce propos, on vous a déjà montré une vidéo de comparaison des versions PS5 et Switch (voir ici) plutôt rassurante (pour la version Switch) car le style graphique animé du jeu permet de mieux faire passer les limitations techniques de la console. Pour s'en convaincre, nous vous invitons à regarder une vidéo de gameplay d'Immortals Fenyx Rising sur Nintendo Switch. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Immortals Fenyx Rising est attendu le 3 décembre prochain sur les Playstation, les Xbox et la Nintendo Switch.

Source : Youtube