Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, le Musô Zelda inspiré de Breath of The Wild dépasse les 4 millions d'exemplaires

En additionnant ses ventes numériques (le titre est d'ailleurs actuellement en solde sur l'eShop) et ses ventes physiques (en version boîte donc), Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau le dernier Musô Zelda inspiré du célébrissime Breath of the Wild s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Un très très joli score pour un spin-off Zelda, surtout compte tenu du genre du jeu, en effet les Musô sont notoirement réputés pour ne pas être fait pour tout le monde. Il ne reste plus qu'à espérer que le chantier pour un troisième Hyrule Warriors soit déjà en route afin que nous ayons rapidement, après Breath of the Wild II évidemment, un nouveau jeu de combat Zelda. Faites-vous, vous aussi, partie des 4 millions d'acheteurs d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ?

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible depuis le 20 novembre dernier sur Nintendo Switch, il fut noté 8.5/10 par ggvanrom dans son test que vous pouvez lire en intégralité en cliquant ici.