Hypercharge Unboxed enfin disponible sur Nintendo Switch

Fruit du travail acharné de Digital Cybercherries, Hypercharge Unboxed est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch ce vendredi 31 janvier 2020 . L'heure est enfin venue d'incarner les figurines en plastiques qui peuplaient nos chambres d'enfant prendre vie dans un jeu de tir coopératif. Disponible au prix de 19,99€, nous vous laissons (re)lire pour l'occasion le test rédigé par notre ami Guyoon.

Comme Toy Story, vous vivez dans des lieux communs mais immenses où même monter sur une chaise est un obstacle et comme Toy Story, les jouets prennent vies. Vous êtes une figurine de soldat futuriste d'une dizaine de centimètre et vous débutez votre partie dans votre boite. D'un geste, vous cassez le plastique pour vous libérer du packaging. Un compte à rebours se lance. Vous disposez d'un temps limité pour vous préparer. Immédiatement, vous bougez dans le niveau en sautant sur une tour d'ordinateur pour montrer à Sebiorg que c'est possible. Puis, en double sautant sur un fauteuil, vous attrapez les pièces tant convoitées par la « Puissance de Nintendo ». Peu après, dans un placard, vous trouvez par hasard un sachet de construction, que vous prenez allégrement. Après moults cascades dans ce niveau petit mais très vertical, vous ratez votre saut vers cette étagère et tombez de deux mètres. Énorme pour un petit soldat. Mais vous constatez avec soulagement qu'il n'y a pas de dégât de chute. Vous reprenez vos esprits et tombez nez à nez devant un Hyper-Core bleu.