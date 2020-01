Hypercharge Unboxed détaille son planning de mise à jour

Toujours à l'écoute de sa communauté de joueur, Digital Cybercherries vient de communiquer sur le planning des mises à jour de son titre Hypercharge Unboxed qui sera disponible le 31 janvier 2020 . Ainsi, le studio a déjà planifié des MàJ mensuelles gratuites jusqu'au mois de mai, qui incluront du contenu supplémentaire, mais aussi un tutoriel au lancement du jeu, une démo en mars, et des réajustement en fonction des retours des joueurs.

Pour plus d'informations, vous trouverez ci-dessous l'infographie affichée sur le compte Twitter de Digital Cybercherries, et si vous souhaitez vous faire un petit avis sur le titre, notre ami Guyoon a d'ores et déjà réalisé un test sur Hypercharge Unboxed que nous vous laissons découvrir juste ici.

When you spend your hard-earned cash on a game, you shouldn't have to splash out even more on updates.



Well guess what, you won't pay for our updates. Here is a breakdown of what we aim to have in-game this year.https://t.co/HdePu3ienS #NintendoSwitch pic.twitter.com/3wMoHzqUmV