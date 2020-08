Hypercharge Unboxed s'offre une démo sur Nintendo Switch

Si malgré notre test de Hypercharge Unboxed rédigé par notre ami Guyoon ne vous a pas encore incité à sauter le pas, le développeur Digital Cybercherries vient d'annoncer la disponibilité d'une démo sur l'eShop. Une occasion parfaite pour vous faire votre propre avis sur le titre dès à présent .

Attention all #NintendoSwitch players.



Free Demo now available for you to try.



It includes:



✅Tutorial

✅PvE - Garage

✅PvP Deathmatch - Garage

✅Free Roam

✅Split-Screen



What are you waiting for? Get in-game! pic.twitter.com/ML5uQMVkvB