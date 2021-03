Hot Wheels dévoile son nouveau circuit inspiré par la Route Arc-en-ciel de Mario Kart

Désormais, l'univers Nintendo se décline de toutes les façons possibles : parc d'attraction, film, peluches, jouets et goodies divers. Pas étonnant de découvrir aujourd'hui un nouveau circuit Hot Weels inspiré par la célèbre Route Arc-en-ciel de la franchise Mario Kart. Ce n'est pas la première fois qu'Hot Wheels reprend l'univers de Mario (voir notamment Ici- lien partenaire Amazon) mais cette fois, il s'agit d'un circuit qui reproduit une course emblématique de la série Mario Kart, ce qui ne pourra que plaire aux (petits et grands) enfants mais aussi aux fans de la licence. Modulable, incluant Lakituy qui est le caméraman attitré de la série ainsi que deux karts (Mario et le Roi Boo) le circuit s'annonce comme un véritable collector. D'après IGN, le circuit est censé sortir fin mai mais il est déjà en rupture de stock sur Amazon (sachant que le prix affiché est délirant.) Il faudra donc être patient avant d'en apprendre plus et, pourquoi pas, s'offrir ce circuit mythique de Mario Kart.

En attendant, retrouvez des images de ce circuit ci-dessous et, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Ign