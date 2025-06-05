Hori dévoile son volant de course Mario Kart World

L'accessoiriste Hori est de retour en ce début d'année avec un nouveau jouet à destination des fans de Mario Kart World : Le Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe. Compatible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, le volant est fourni avec son double pédalier, et sera officiellement disponible à partir du 23 mars 2026 chez les revendeurs. Si le tarif est encore méconnu pour le moment en Europe, il est actuellement listé à 129,99$ sur amazon.com. Affaire à suivre !

Vivez des courses à grande échelle avec le volant HORI Mario Kart Racing Wheel Pro Deluxe pour Nintendo Switch™ 2. Cette version Deluxe plus grande du Racing Wheel Pro est idéale pour Mario Kart World et compatible avec Mario Kart 8 Deluxe ainsi qu'avec d'autres jeux de course. Le volant ergonomique, doté de poignées, de pédales et de palettes en caoutchouc texturé, ainsi que de commandes intégrées pratiques, est conçu pour offrir une expérience de course immersive. Réglez la zone morte et les 7 niveaux de sensibilité pour une conduite plus fluide. Basculez entre des angles de braquage de 270 et 180 degrés. Attribuez facilement des fonctions aux boutons programmables. Comprend le bouton C pour GameChat (*Une connexion Internet, un compte Nintendo et un abonnement Nintendo Switch Online (vendus séparément) peuvent être nécessaires pour les fonctionnalités de chat). Compatible avec la Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch et la Nintendo Switch – Modèle OLED.