Hoa voit sa sortie repoussé mais annonce tout de même sa sortie en version boîte

Initialement prévu pour ce printemps le très enchanteur Hoa voit sa sortie être repoussée à juillet prochain. Cependant cette mauvaise nouvelle s'accompagne malgré tout de l'annonce d'une version physique du jeu.

En effet, sur Amazon us, le jeu est d'ores et déjà précommandable et il est fort possible que cette sortie du jeu dans une version physique soit aussi valable pour nous les Européens. Affaire à suivre donc.

Hoa est un superbe jeu de puzzle-plateforme qui dispose de graphismes peints à la main à couper le souffle, de belles musiques, et d'une atmosphère paisible et relaxante. Découvrez la magie de la nature et de l'imagination en incarnant le personnage principal, Hoa, dans son voyage à travers de magnifiques environnements jusqu'à l'endroit où tout a commencé. Graphismes peints à la main à couper le souffle

Bande originale composée et enregistrée en live

Atmosphère paisible et relaxante

Créatures belles et bien conçues

Histoire légère mais attrayante

