Hoa - La nature se mettra en boîte début mars sur Nintendo Switch

Jeu puzzle-plateforme développé par Skrollcat Studio et édité par PM Studio, Hoa avait fait une sortie remarquée sur l'eShop de la Nintendo Switch en août dernier. Mais grâce à un nouveau partenariat signé avec l'éditeur Numskull et le distributeur physique Just For Games, le titre aura le droit le 11 mars 2022 à une nouvelle sortie sur la console hybride en version physique, ainsi que sur PS4 et PS5.

Hoa est un magnifique jeu de plateforme et d’énigmes aux graphiques peints à la main à couper le souffle, à la musique charmante et à l’atmosphère paisible et relaxante. Découvrez la magie de la nature et de l’imagination alors que vous incarnez le personnage principal, Hoa, qui parcourt des environnements époustouflants pour revenir là où tout a commencé.

Graphiques peints à la main à couper le souffle

Pénétrez un tableau vivant et explorez un vaste monde aux décors méticuleusement conçus et aux formidables graphiques peints à la main.

Bande sonore originale hors du commun

Très narrative et chargée d’émotion, la bande sonore exceptionnelle de Hoa, composée spécialement pour l’occasion et enregistrée en direct, donne vie au monde du jeu et y apporte une touche de nostalgie.

Créatures charmantes

Restez aux aguets des adorables créatures magiques en cours de route. La plupart veulent être vos amies et quelques-unes pourraient avoir une histoire ou deux à vous raconter. Trop adorable.

Un rythme lent, mais captivant

Parcourez l’environnement en gardant l’œil bien ouvert et résolvez des énigmes reposant sur l’exploration. Laissez-vous porter par le rythme organique de l’histoire subtile tout en laissant les innombrables petites merveilles piquer votre curiosité. Soyez un enfant, ce qui est à la fois plus facile et plus difficile qu’on croirait.