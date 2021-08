Hoa attendu pour le 24 août sur Nintendo Switch

Serait-ce la fin du voyage pour Hoa ? Derrière ce titre mystérieux se cache en réalité la dernière création de Skrollcat Studio, nous plongeant dans un univers enchanteur entièrement peint à la main. Si nous l'attendions initialement pour le mois de juillet après un premier report, le jeu avait disparu des radars jusqu'à ce qu'une nouvelle date de sortie soit cette fois-ci planifiée au 24 août 2021 sur Nintendo Switch et consoles concurrentes.

Hoa est un superbe jeu de puzzle-plateforme qui dispose de graphismes peints à la main à couper le souffle, de belles musiques, et d'une atmosphère paisible et relaxante. Découvrez la magie de la nature et de l'imagination en incarnant le personnage principal, Hoa, dans son voyage à travers de magnifiques environnements jusqu'à l'endroit où tout a commencé.