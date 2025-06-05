Hitman World of Assassination : Milla Jovovich sera la prochaine Cible Fugitive

Alors que la mission Cible Fugitive actuelle met à l'honneur Eminew et Slim Shady jusqu'au 31 décembre 2025, IO Interactive a annoncé la nouvelle célébrité à rejoindre la liste des Cibles Fugitives dans Hitman World of Assassination. Milla Jovovich quittera ainsi les licences Resident Evil et Monster Hunter pour s'inviter dans l'univers de Hitman dans le courant du mois de février 2026 .

Dans cette nouvelle mission, l’Agent 47 a pour objectif d’éliminer Lilith Devereux, l’ambitieuse future PDG d’Ether Corporation. Nouvelle venue dans le cercle des puissants, l’ascension rapide de Devereux est survenue après les mystérieux décès de sa prédécesseure Neleis De Waal ainsi que des scientifiques en chef Silvio Caruso et Francesca De Santis. Sa carrière fulgurante a été largement soutenue par Gregory Carlisle. Pour cette mission, l’Agent 47 se rendra au Domaine Carlisle, situé dans la région de Dartmoor, où les tensions atteindront leur paroxysme.